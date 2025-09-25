La modalità multiplayer di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Fox Hunt arriva alla fine di ottobre

HQ

Il mese scorso, siamo tornati alla crisi della Guerra Fredda che ha dato inizio a tutto, quando abbiamo avuto modo di giocare alMetal Gear Solid Δ: Snake Eater remake del terzo gioco di Metal Gear Solid. Il remake ha rapidamente superato 1 milione di copie vendute e il mese prossimo ci sarà offerta la modalità multiplayer online, Fox Hunt.

Secondo un comunicato stampa di Konami, Fox Hunt arriva a Metal Gear Solid Δ: Snake Eater il 30 ottobre, ed è una modalità nuova di zecca che catapulta i giocatori nella giungla per un po' di azione stealth più iconica di Metal Gear. Avrai il compito di portare armi ed equipaggiamento sul campo e sopravvivere agli altri giocatori.

Al lancio ci saranno due modalità distinte con un massimo di 12 giocatori per lobby. Survival Capture ti permette di rintracciare le rane Kerotan, il cui numero si riduce nel tempo, portando a lotte disperate per le rane rimanenti man mano che la partita procede. Anche Survival Intrude cambia nel tempo, con una partita suddivisa in fasi. In ogni fase, dovrai mantenere il terreno in una zona designata sulla mappa, queste zone poi si restringono, rendendo il gioco del gatto e del topo molto più intenso.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.