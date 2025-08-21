La modalità segreta svela l'accogliente rompicapo A Storied Life: Tabitha

HQ

Nell'ambito della presentazione Gamescom Awesome Indies, abbiamo dato un'occhiata a un nuovo gioco di Lab42 Games e Secret Mode intitolato A Storied Life: Tabitha. In questo divertente rompicapo, ti dirigerai verso la casa di una persona cara deceduta di recente, per scegliere tra i suoi effetti personali e la storia che raccontano.

Ogni stanza è ricca di dettagli e una narrazione generale del passato si dipana mentre attraversi la vita di Tabitha. Sarai tu a decidere cosa tenere e deciderai essenzialmente come Tabitha verrà ricordata in futuro.

Potrebbe sembrare un po' di pressione, ma con la grafica adorabile e l'attenzione al gameplay accogliente, siamo sicuri che questo rompicapo ci toglierà i pesi dalle spalle piuttosto che aggiungerne altri. Anche se, già solo dalla premessa, sono sicuro che avrò bisogno di avere dei fazzoletti a portata di mano per quando le lacrime inizieranno a rotolare.