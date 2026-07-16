La modalità Stadio di Overwatch non avrà nuovi eroi delle mappe

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In una nuova interpretazione del direttore di Overwatch Aaron Keller, è stato rivelato che la modalità Stadio sta effettivamente scadendo. Come parte di una parte dell'articolo che parla dei dati delle code dei giocatori, si nota che la modalità rappresenta il 6% del totale Overwatch coda rispetto sia alle opzioni non classificate che a quelle classificate combinate, portando infine Blizzard a concludere di interrompere la produzione di nuovi contenuti per la modalità.

In particolare, Keller spiega che Stadium continuerà a ricevere "aggiornamenti di bilanciamento stagionale, reset di rango e ricompense", ma non sarà più ampliato con nuovi eroi o mappe. Aggiunge: "Invece, stiamo prendendo le lezioni che abbiamo tratto dalla sua costruzione e applicando quelle lezioni (e quegli sviluppatori talentuosi) ai nostri piani futuri."

L'articolo più ampio spiega che Blizzard intende continuare a introdurre modalità a tempo limitato, utili per raccogliere dati e feedback dai giocatori, con un esempio imminente di Quick Play Hacked, che mira a "trovare modi per rendere le partite più dinamiche nella Role Queue, migliorare l'esperienza da tank e eliminare parte della volatilità dei team fight, eliminando anche alcuni dei punti dolenti che i giocatori hanno con la nostra attuale formati."

Se vi state chiedendo dove si trovi la maggior parte dei Overwatch giocatori, il 54% dei giocatori quotidiani trascorre il tempo nella Unranked Role Queue 5v5, con il settore successivo più grande che è la Ranked Role Queue 5v5 con il 37% dei giocatori che ci partecipano. I ranked Open Queue 6v6 e gli Eroi Misteriosi Non Classificati 6v6 resistono entrambi con rispettivamente l'8% e il 4% dei giocatori.

In quale modalità passi più tempo quando giochi Overwatch ?