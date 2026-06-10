La modella, che sostiene che il rapper Kanye West l'abbia aggredita, ha detto di sentirsi "soffocata, insicura e spaventata"

HQ

A 24 anni, Jennifer An è stata ingaggiata per apparire nel videoclip americano della canzone di successo In For The Kill. Quando ha ottenuto il lavoro, An non sapeva che il rapper Kanye West avrebbe fatto un cameo. Quando lo fece, An sostiene che West l'abbia aggredita, infilandole le dita in gola e soffocandola.

An ha detto alla BBC che apparentemente West ha preso il controllo del set una volta arrivato. A un certo punto, le avrebbe detto di sedersi su una sedia, senza dare ulteriori indicazioni. "Non sapevo cosa sarebbe successo," An disse. "Non mi è stata data alcuna indicazione. Mi è stato solo detto di sedermi su questa sedia."

"All'improvviso allunga una mano e inizia a strangolarmi, e non so cosa stia succedendo. Poi ha tirato fuori l'altra mano e ha iniziato a strangolarmi con entrambe le mani, poi ha iniziato a spalmarmi il trucco sul viso e a infilarmi le mani in bocca."

Gli avvocati di West non negano che l'incontro sia avvenuto, ma invece difendono l'atto come parte di una "performance teatrale intensa e provocatoria", affermando che il rapper stava cercando di emulare una scena di American Psycho.

West è noto per essere una figura controversa, avendo fatto molte dichiarazioni antisemite in passato. West può essersi scusato per quelle dichiarazioni, ma la sua reputazione non si è ancora completamente ripresa. Questo incontro e la successiva causa non aiuteranno in questo senso.

L'artista non è mai stato inserito nel videoclip, poiché An ha detto di aver parlato con La Roux che ha confermato che non avrebbero usato nessuno dei cameo di West nel video.