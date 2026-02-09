La moglie di Noam Chomsky si scusa per un "grave errore" riguardo ai legami con Jeffrey Epstein

HQ

Valeria Chomsky si è scusata per quello che ha definito un "grave errore" nel mantenere i legami con Jeffrey Epstein, affermando che lei e suo marito, il rinomato linguista Noam Chomsky, sono stati negligenti nel non indagare a fondo sul passato del finanziere caduto in disgrazia. In una dichiarazione rilasciata questo fine settimana, afferma che Epstein li aveva ingannati e si era presentato come un filantropo interessato alla scienza e alla discussione accademica.

La relazione è stata nuovamente oggetto di esame dopo la pubblicazione di documenti del Dipartimento di Giustizia USA che dettagliano le comunicazioni tra Epstein e Chomsky, inclusi messaggi inviati dopo la dichiarazione di colpevolezza di Epstein nel 2008 e in un contesto di nuove accuse di tratta sessuale nel 2019. Valeria Chomsky ha detto che la coppia non aveva compreso l'intera portata dei crimini di Epstein fino al suo secondo arresto nel luglio 2019, nonostante fosse a conoscenza di precedenti segnalazioni. Ha aggiunto che Noam Chomsky, ora 97enne e in fase di recupero da un grave ictus subito nel 2023, ha poi condiviso il suo rammarico per il manque di giudizio.

Valeria Chomsky ha anche cercato di contestualizzare il consiglio del marito del 2019 a Epstein sulla gestione del controllo mediatico, affermando che Epstein si era dipinto come vittima di persecuzioni ingiuste e aveva sfruttato le critiche di lunga data di Chomsky alla cultura dei media e alla "cancel culture". Ha riconosciuto che la coppia ha partecipato a cene e incontri accademici organizzati da Epstein negli Stati Uniti e in Europa, ma ha detto che non avevano mai visitato la sua isola privata e non avevano alcuna conoscenza di attività criminali. Le transazioni finanziarie tra i due uomini, ha detto, erano limitate e non coinvolgevano investimenti condivisi, aggiungendo che Epstein aveva usato la manipolazione per ottenere vicinanza e credibilità tramite associazione...