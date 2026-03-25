La Moldova dichiara emergenza energetica dopo la rottura di una linea elettrica chiave
Gli attacchi russi in Ucraina interrompono l'approvvigionamento elettrico.
La Moldavia ha approvato uno stato di emergenza energetica di 60 giorni dopo che una linea elettrica principale che rifornisce la maggior parte del paese è stata messa fuori servizio a seguito di attacchi russi nella vicina Ucraina.
La linea Isaccea-Vulcănești, che fornisce elettricità dalla Romania e fornisce fino al 70% dell'energia della Moldavia, attraversa in parte il territorio ucraino ed è stata interrotta dagli scioperi.
Il Primo Ministro Alexandru Munteanu ha avvertito i legislatori che il paese potrebbe affrontare carenze fino a 400 megawatt durante le ore di punta, aumentando la probabilità di interruzioni di corrente. Ha sottolineato che le conseguenze della guerra "non possono più essere ignorate."
La misura d'emergenza, sostenuta da 72 legislatori, consente alle autorità di agire più rapidamente per stabilizzare il sistema energetico e gestire le interruzioni dell'approvvigionamento. I partiti di opposizione rifiutarono di sostenere la mossa.
La presidente Maia Sandu ha detto che vengono utilizzate rotte di rifornimento alternative, ma ha definito la situazione grave. I funzionari prevedono che le riparazioni alla linea danneggiata potrebbero richiedere fino a una settimana, anche se ulteriori attacchi restano un rischio.