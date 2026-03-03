La molto ricercata Analogue Pocket torna sugli scaffali dei negozi

HQ

Quando si parla di hardware retrò, nessuno batte Analogico. Producono dispositivi eleganti con tecnologia FPGA, che permette loro di far girare tutti i giochi senza problemi o ritardo. È proprio come giocare sulle console originali - ma meglio, perché ci sono anche sollette moderne.

Tra le altre cose, hanno rilasciato il Mega SG (Mega Drive) e il Super Nt (Super Nintendo), entrambi esauriti da molto tempo e ora disponibili solo su siti di seconda mano come eBay a prezzi esorbitanti. Hanno anche recentemente lanciato la Analogue 3D, una console per Nintendo 64, sempre con funzionalità perfette.

Tuttavia, hanno anche Analogue Pocket, un dispositivo che riproduce qualsiasi cartuccia per Game Boy e, con l'aiuto di adattatori, una serie di altre opzioni portatili:

"Un portatile multi-videogioco. Una workstation audio digitale con sintetizzatore e sequencer integrati. Un tributo al gaming portatile. Appena sportata, Pocket è compatibile con la libreria di cartucce Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Pocket funziona anche con adattatori per cartucce per altri sistemi portatili. Come l'attrezzatura da gioco. Neo Geo Pocket Color. TurboGrafx-16. Atari Lynx e altro ancora. Completamente progettato in *due FPGA. Nessuna emulazione."

Purtroppo, anche questo è stato esaurito. Ma ora Analogue ha annunciato tramite Instagram che sarà effettivamente di nuovo in vendita, a partire da domani - 4 marzo. Se sei stato desideroso di giocare alla tua libreria di titoli portatili e vuoi evitare di pagare prezzi assurdi su eBay, assicurati di procurarti la copia direttamente a questo link.

Purtroppo, il prezzo è stato aumentato a "239,99 dollari a causa di recenti annunci tariffari", ma è comunque meno della metà di quanto costano le stesse console usate su eBay. Il numero che puoi acquistare è limitato a due nel tentativo di fermare gli scalper.

Ti concederai un piacere?