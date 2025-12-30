La montagna russa più alta, veloce e lunga del mondo apre ufficialmente domani: primo punto di vista ufficiale

HQ

Six Flags Qiddiya, il nuovo gigantesco parco a tema in Arabia Saudita, aprirà ufficialmente al pubblico domani, 31 dicembre 2025, e con esso aprirà anche la montagna russa più lunga, alta e veloce mai costruita: Falcons Flight.

Per festeggiarlo, il parco ha organizzato una cerimonia speciale di apertura lunedì sera che passerà alla storia come forse l'apertura più spettacolare di una montagna russa di tutti i tempi, con fuochi d'artificio che si accendono mentre il treno passa, uno spettacolo di droni e persino un maglione su una tuta Red Bull che attraversa la grande collina di 163 m dell'attrazione.

Falcons Flight ha 4.250 m, 13.943,6 piedi di binario e raggiunge una velocità massima di 250 km/h, 155 mph, e utilizza lanci a motore sincrono lineare (LSM) per spingere il treno in cima a una scogliera, raggiungendo un'altezza massima di 195 m, 639,8 piedi. È di gran lunga la montagna russa più alta, veloce e lunga mai costruita, record che forse non verranno mai battuti.

Il resto del parco (circondato da un futuro circuito di Formula 1) ha anche enormi montagne russe, inclusa una "coaster inclinabile" in cui la pista si inclina letteralmente da orizzontale a verticale, ma nessuna così grande come Falcons Flight, una montagna russa che, quando è stata annunciata nel 2019, molti pensavano non sarebbe mai stata costruita... Ma eccolo qui.