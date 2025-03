La MotoGP si dirige al COTA questo fine settimana: a che ora è il GP delle Americhe?

HQ

La terza gara della stagione MotoGP 2025 sta per svolgersi. Dopo due Gran Premi con gli stessi risultati, primo e secondo posto ai fratelli Márquez, la competizione si sposta al Circuit of the Americas di Austin, in Texas. Precisamente, un circuito in cui Marc Márquez ha eccelso, vincendo sette volte tra il 2013 e il 2021... ed è nella sua forma migliore in mezzo decennio.

A che ora è il Gran Premio delle Americhe?



Prove libere 1: venerdì 28 marzo alle 21:00 CET, 20:00 nel Regno Unito



Qualifiche 1: sabato 29 marzo alle 16:50 CET, 15:50 nel Regno Unito



Qualifiche 2: sabato 29 marzo alle 17:15 CET, 16:15 nel Regno Unito



Sprint: sabato 29 marzo alle 21:00 CET, 20:00 nel Regno Unito



Gara MotoGP: domenica 30 marzo alle 21:00 CET, 20:00 nel Regno Unito



Dopo gli Stati Uniti, la MotoGP si sposterà in Qatar dall'11 al 13 aprile. A quel punto, forse il campione Jorge Martín si sarà ripreso e si sarà reintegrato nella competizione, ma finora è una gara tra Marc Márquez, Álex Márquez e Pecco Bagnaia. Consulta il calendario completo della MotoGP e tutti i team e i piloti qui.