La mucca di Mario Kart World è iniziato come uno schizzo sciocco ed è cresciuto fino a diventare "un personaggio fondamentale"

Quando Mario Kart World è stato presentato correttamente, una delle scelte di gioco che ha davvero attirato l'attenzione dei fan sono stati i driver NPC, che essenzialmente consentono ai giocatori di scendere in pista come opzioni di personaggi meno consolidate, come un pinguino o, più famoso, una mucca. Quest'ultimo in particolare è importante in quanto in un recente articolo di Ask the Developer, viene rivelato che il Cow è in realtà un "personaggio cardine" e uno che ha aperto le porte agli altri piloti NPC.

Parlando di come la Cow sia diventata realtà, il produttore Kosuke Yabuki ha dichiarato: "Nei giochi precedenti della serie, Cow faceva parte dello scenario o un ostacolo su uno dei percorsi. Ma quando stavamo lavorando a una prima versione di un percorso in questo gioco ambientato in un ranch che i giocatori possono attraversare, è venuto fuori questo schizzo".

L'art director Masaaki Ishikawa ha poi approfondito ulteriormente: "Uno dei designer ha ideato quello stupido schizzo di Cow che viaggia e ho pensato tra me e me: "Ci siamo!" (ride) È stato allora che ci siamo resi conto che l'ambiente circostante il campo conteneva molte risorse non sfruttate.

"Il character designer ha messo insieme rapidamente un prototipo di Mucca che potesse correre e, sorprendentemente, non sembrava affatto fuori posto. Così abbiamo pensato che forse avremmo potuto includere altri personaggi a ostacoli, e abbiamo deciso di aggiungere Cheep Cheep e Pokey come piloti. Di conseguenza, l'idea di prendere personaggi a ostacoli, che di solito si trovano nei percorsi dei giochi passati, e farli partecipare alle gare aveva senso per me in termini di un mondo interconnesso".

Poco dopo, Ishikawa spiega che "la mucca è in realtà un personaggio fondamentale nella serie di Mario Kart", con il capo del team di pianificazione Shintari Jikumaru che amplia questa affermazione:

"È stato grazie all'introduzione di vari "piloti NPC" che è nata l'idea di far apparire Kamek come oggetto. Quando Kamek lancia un incantesimo, i corridori vengono trasformati in NPC giocabili, quindi uno per uno potrebbero trasformarsi in Mucca a metà gara. Penso che si sia rivelato un oggetto unico che non è mai stato visto prima. In effetti, Cow è un personaggio che ha ispirato molte idee diverse, inclusi personaggi a ostacoli come Camel e Giraffe".

I driver NPC aggiungeranno molte opzioni aggiuntive per i driver a Mario Kart World quando arriverà il 5 giugno insieme a Nintendo Switch 2. Per quanto riguarda i personaggi che saranno disponibili nel gioco, vai qui per saperne di più.