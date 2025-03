La musicista SZA vuole interpretare Storm nella sua storia di origine nel MCU

HQ

A quanto pare, la famosa musicista SZA vuole migliorare il suo gioco di recitazione. In particolare, è aperta a unirsi all'MCU come membro della Tempesta degli X-Men. Con l'MCU che cerca di aggiungere una serie di mutanti al suo roster di eroi, ora sembra il momento perfetto per l'introduzione di Storm.

Parlando al Jennifer Hudson Show, SZA ha detto che le piacerebbe interpretare Silver Surfer, ma poi è passata a voler interpretare Storm. In particolare, le piacerebbe ritrarre una storia delle origini di Storm. "Stavo pensando, sai, come Storm abbia una storia di origine, tipo, viene da questo altro posto dove è come la giungla... Penso che sarebbe così difficile se potessi essere la storia delle origini di Storm. Sarebbe così bello. Mi piacerebbe portare la pioggia", ha detto.

"Mio padre, colleziona fumetti in prima edizione... Quindi sono cresciuta molto appassionata di Marvel e DC", ha aggiunto. Dovremo aspettare e vedere se SZA riuscirà a unirsi all'MCU come Storm. Non è un segreto che con l'introduzione dei Fantastici Quattro gli X-Men non dovrebbero essere molto indietro, e poi avremo una nuova squadra di supereroi da cui la Marvel può spremere film e spettacoli spin-off.

Chi pensi dovrebbe interpretare Storm nel MCU?