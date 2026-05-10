La MV Hondius attracca a Tenerife e i passeggeri vengono rimpatriati, nessuno con sintomi di hantavirus

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MV Hondius, la crociera dove si è verificata l'epidemia di hantavirus, è attraccata a Tenerife, e i passeggeri, tutti senza sintomi, saranno riportati nei loro paesi, dove rimarranno in quarantena secondo le leggi locali. La lussuosa nave da crociera attraccò alle 6:30 ora locale a Tenerife, nonostante l'opposizione del governo locale delle Isole Canarie, alla presenza del Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, che inviò un messaggio alla preoccupata popolazione locale.

"So che quando senti la parola "epidemia o focolaio" e vedi una nave avvicinarsi alle tue coste, affiorano ricordi che nessuno di noi ha davvero superato. Ho bisogno che mi ascoltiate chiaramente: questo non è un altro COVID-19. Il rischio attuale per la salute pubblica dovuto all'hantavirus rimane basso."

Adhanom Ghebreyesus ha spiegato ciò che è già di dominio pubblico: questo ceppo di hantavirus non è sconosciuto, è il ceppo delle Ande, l'unico tra circa 30-40 ceppi di hantavirus trasmettibili da persona a persona, ma solo in contatto stretto e prolungato. "Il rischio per te, nella tua vita quotidiana a Tenerife, è basso."

Tre persone sono morte a causa dell'hantavirus, che ha un alto tasso di mortalità del 40%. Ma nessun altro della nave ha passeggeri sintomatici, e i casi sospetti di sintomi di persone vicine ai malati sono risultati negativi all'hantavirus, che presenta sintomi simili all'influenza. I passeggeri, circa 150 provenienti da 23 paesi, sono attualmente trasportati dalla nave a un aeroporto in veicoli sigillati e sorvegliati attraverso un corridoio delimitato.