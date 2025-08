La narrazione di Tides of Tomorrow sembra ancora più ambiziosa nel nuovo trailer

HQ

Tides of Tomorrow di DigixArt ha ricevuto un altro trailer al THQ Nordic Showcase di stasera, immergendosi più a fondo in questo mondo unico e in un modo incredibilmente ambizioso di raccontare una storia all'interno di un gioco. Se non ne sei a conoscenza, Tides of Tomorrow consente a te e agli altri giocatori di influenzare il mondo in un modo che sarà visto dagli altri.

Nel trailer, ci viene detto che puoi seguire i percorsi stabiliti dai tuoi amici, streamer o estranei per cercare di trovare la cura per una malattia che potrebbe portare alla fine dell'umanità. Le scelte che fai, i luoghi in cui vai, influenzeranno pesantemente il mondo e possono rendere il gioco di qualcun altro completamente diverso.

Alla fine del trailer, abbiamo anche dato un'occhiata a una nuova posizione in Tides of Tomorrow. Questa flottiglia di feste è il luogo in cui si svolge la Danza dei Morti. Un evento in cui le persone ballano letteralmente fino allo sfinimento. Mostra che anche se c'è il sole e il mondo di Tides of Tomorrow è pieno di colori vivaci, c'è un'oscurità in agguato appena sotto la superficie.