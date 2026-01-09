La NASA conferma il ritorno anticipato dell'ISS Crew-11 dopo che l'astronauta si è ammalato

HQ

La NASA ha confermato che riporterà un equipaggio completo di quattro persone in anticipo dalla Stazione Spaziale Internazionale dopo che un astronauta ha sviluppato un problema medico, un passo insolito che ha spinto l'agenzia a posticipare una passeggiata spaziale prevista e a rivalutare le operazioni della stazione.

L'agenzia spaziale ha dichiarato che il problema medico è emerso mercoledì 7 gennaio, colpendo un singolo astronauta del Crew-11 senza nome. La NASA ha sottolineato che le condizioni del membro dell'equipaggio sono stabili e che non vi sono pericoli immediati, ma l'incidente è stato abbastanza grave da attivare procedure di emergenza.

Di conseguenza, la NASA ha annullato una passeggiata spaziale prevista per giovedì che avrebbe fatto avanzare i lavori su un nuovo pannello solare. Gli astronauti Mike Fincke e Zena Cardman avrebbero dovuto trascorrere circa sei ore e mezza fuori dalla stazione, in quella che sarebbe stata la prima passeggiata spaziale di Cardman.

NASA (concetto di passeggiata spaziale) // Shutterstock

"Condurre in sicurezza le nostre missioni è la nostra massima priorità", ha dichiarato un portavoce della NASA, aggiungendo che l'agenzia sta valutando attivamente tutte le opzioni e ha deciso che una fine anticipata della missione del Crew-11 sia la scelta più sicura.

L'equipaggio-11 è arrivato alla ISS il 2 agosto 2025, per quella che era inizialmente prevista come una permanenza di sei mesi. Accanto a Fincke e Cardman, l'equipaggio include l'astronauta dell'Agenzia Giapponese di Esplorazione Aerospaziale Kimiya Yui e il cosmonauta russo Oleg Platonov. I primi ritorni di un intero equipaggio ISS sono rari e richiedono un coordinamento complesso della disponibilità dei veicoli spaziali, del personale della stazione e dei programmi di lancio.

La NASA non ha specificato come il ritorno accelerato influenzerà il prossimo lancio di Crew-12, attualmente previsto per metà febbraio, né la rotazione a lungo termine a bordo della stazione. Altri astronauti e cosmonauti rimangono sulla ISS, inclusi membri dell'equipaggio arrivati su una navicella Soyuz russa alla fine dello scorso anno.