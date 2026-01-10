La NASA fissa la tempistica per il primo ritorno medico dalla ISS

HQ

La NASA ha stabilito una tempistica chiara per il ritorno anticipato di quattro astronauti dalla Stazione Spaziale Internazionale dopo che un membro dell'equipaggio ha sviluppato una grave condizione medica. L'agenzia ha dichiarato che il Crew-11 si sgancerà non prima delle 17:00 EST di mercoledì 14 gennaio.

Dopo la partenza, la capsula SpaceX dovrebbe rientrare nell'atmosfera terrestre durante la notte, con l'ammaraggio previsto per giovedì mattina 15 gennaio al largo della costa della California. La NASA ha sottolineato che il programma rimane dipendente dal meteo e dalle condizioni di recupero durante la discesa.

I funzionari hanno detto che la situazione non si tratta di un'evacuazione d'emergenza, ma l'incertezza sulle condizioni dell'astronauta rende troppo rischiosa una permanenza prolungata in orbita. Questa segna la prima partenza precoce guidata dal medico nei 25 anni di storia della ISS...