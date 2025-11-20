La NASA ha finalmente pubblicato nuove immagini della cometa interstellare 3I/ATLAS (in risposta a speculazioni aliene)

HQ

La NASA ha finalmente svelato mercoledì nuove immagini dell'oggetto interstellare 3I/ATLAS, offrendo uno sguardo più ravvicinato sulla cometa e affrontando le speculazioni che possa trattarsi di un'astronave aliena.

Osservato per la prima volta a luglio dal telescopio ATLAS a Rio Hurtado, Cile, il 3I/ATLAS ha attirato l'attenzione per la sua traiettoria insolita, indicando che sta attraversando il nostro sistema solare da origini sconosciute. Gli scienziati hanno seguito l'oggetto da allora, studiandolo con più di una dozzina di piattaforme, tra cui i telescopi spaziali Hubble e James Webb.

"È naturale chiedersi cosa sia. Ci piace che il mondo si sia meravigliato insieme a noi," dice Nicola Fox, amministratrice associata della NASA per la Science Mission Directorate. Descrive l'oggetto come "il nostro amichevole visitatore del sistema solare" e conferma che non sono stati rilevati segnali insoliti o "tecnofirme".

L'Amministratore Associato della NASA Amit Kshatriya affronta direttamente le speculazioni sulle origini aliene: "Questo oggetto è una cometa. Sembra e si comporta come una cometa. Tutte le prove indicano che si tratti di una cometa." Sottolinea che, mentre la NASA sta attivamente cercando segni di vita nell'universo, 3I/ATLAS non rappresenta una minaccia per la Terra, passando a meno di circa 170 milioni di miglia.

Le immagini appena diffuse mostrano il nucleo della cometa avvolto in un coma nebbioso con una coda di polvere che si scivola, caratteristica delle comete che si riscaldano avvicinandosi a una stella. Sulla base dei dati di Hubble, gli scienziati stimano che il nucleo misura tra un paio di migliaia di piedi e qualche migliaio di diametro ed è quasi sferico.

3I/ATLAS è solo il terzo oggetto interstellare mai osservato nel nostro sistema solare, dopo 1I/'Oumuamua nel 2017 e 2I/Borisov nel 2019. La sua composizione (principalmente anidride carbonica, acqua, monossido di carbonio, cianuro e nichel) ricorda quella delle comete presenti nel nostro sistema solare, anche se alcune varianti suggeriscono che si sia formata in un sistema solare più antico e chimicamente distinto.

Astronomi di tutto il mondo hanno studiato ampiamente il 3I/ATLAS. L'astrofisico dell'Università di Oxford Chris Lintott respinge categoricamente le teorie aliene: "L'idea che 3I/ATLAS possa essere un'astronave aliena è semplicemente una sciocchezza. Non c'è nulla che suggerisca una cosa del genere."

La cometa ha raggiunto il punto più vicino al Sole in ottobre e effettuerà il suo avvicinamento più vicino alla Terra tra circa un mese prima di proseguire il suo percorso fuori dal sistema solare, secondo l'astronomo dell'Università delle Hawaii Larry Denneau, co-investigatore principale di ATLAS. E ora, come si può vedere nel video sopra, la NASA ha finalmente diffuso nuove immagini e ha risposto alle speculazioni aliene, affermando che "tutte le prove indicano che si tratti di una cometa".