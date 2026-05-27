La NASA mostra dettagli su nuovi lander e veicoli che invierà sulla Luna come base lunare

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La NASA ha svelato i prossimi passi che sta compiendo per lavorare alla costruzione di una nuova base sulla Luna. Potrebbe sembrare uscito da un romanzo di fantascienza, ma mentre gli americani spingono per riportare gli stivali sulla Luna prima che l'attuale presidente Donald Trump lasci l'incarico nel 2029, sembra che i piani per avere una residenza più permanente nello spazio si stiano intensificando.

Nuovi lander robotici, droni saltatori e veicoli high-tech sono dettagliati negli ultimi piani della NASA per costruire una base lunare. Secondo la BBC, la società di Jeff Bezos, Blue Origin, è una delle poche aziende scelte per fornire parti di ricambio e costruire queste macchine. A marzo, la Nasa ha rivelato per la prima volta i piani di avere una base sulla Luna, alimentata da energia nucleare e solare. La scadenza iniziale per quel piano era il 2032, ma la produzione potrebbe aumentare poiché gli Stati Uniti stanno entrando in un'altra corsa allo spazio.

La Cina è anche interessata a mettere persone sulla Luna e ha in programma di avere personale sul campo entro il 2030. Questa settimana ha lanciato la navicella Shenzhou-23, che ha inviato un equipaggio di astronauti alla stazione spaziale Tiangong.

Gli esperti ritengono che la tempistica della NASA per la sua base lunare sia irrealistica, con alcuni scienziati convinti che la Cina batterà gli Stati Uniti in questa corsa allo spazio. La Base Lunare di Ignizione della NASA è progettata per essere costruita in tre fasi. Per prima cosa, manderà i lander e i droni a esplorare il territorio lunare. Poi, stabilirà la base stessa, prima di avere finalmente gli umani lì in una residenza semi-permanente entro il 2032. È ambizioso, ma forse non sarà completato nei prossimi sei anni.