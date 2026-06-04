LIVE
HQ
logo hd live | Warhammer 40,000: Mechanicus II
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Italiano

      Accedi
      Gamereactor
      Notizie dal mondo

      La NASA presenta la sua visione per una base lunare permanente

      Come parte del programma Artemis, l'agenzia mira a costruire una base vicino al polo sud lunare, creando un centro per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e le future missioni.

      HQ

      L'umanità è destinata a tornare sulla superficie lunare, e la NASA ha ora svelato i suoi piani a lungo termine per la costruzione della base lì.

      L'operazione fa parte del programma Artemis, che è pensato come trampolino di lancio per future ricerche. Il piano è di stabilire la base vicino al polo sud della Luna, dove si spera di trovare quantità significative di ghiaccio. La NASA considera queste risorse essenziali per produrre ossigeno e carburante per razzi direttamente sul posto.

      La base sarà costruita in diverse fasi nel corso degli anni. La fase iniziale coinvolgerà veicoli spaziali senza pilota e rover, seguita da infrastrutture come sistemi di potenza, reti di comunicazione e veicoli per viaggi più lunghi sulla superficie lunare.

      Un portavoce della Nasa ha dichiarato:

      "La Base Lunare sarà il primo avamposto dell'America e dell'umanità su un altro mondo celeste"

      La speranza è che questo crei un sito semi-permanente dove gli astronauti possano vivere e lavorare per periodi prolungati. Il progetto coinvolge anche aziende private e partner internazionali, e la NASA spera che l'iniziativa contribuisca a diversi progressi tecnologici per l'umanità.

      La NASA presenta la sua visione per una base lunare permanente

      This post is tagged as:

      Notizie dal mondo


      Caricamento del prossimo contenuto