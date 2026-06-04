La NASA presenta la sua visione per una base lunare permanente

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L'umanità è destinata a tornare sulla superficie lunare, e la NASA ha ora svelato i suoi piani a lungo termine per la costruzione della base lì.

L'operazione fa parte del programma Artemis, che è pensato come trampolino di lancio per future ricerche. Il piano è di stabilire la base vicino al polo sud della Luna, dove si spera di trovare quantità significative di ghiaccio. La NASA considera queste risorse essenziali per produrre ossigeno e carburante per razzi direttamente sul posto.

La base sarà costruita in diverse fasi nel corso degli anni. La fase iniziale coinvolgerà veicoli spaziali senza pilota e rover, seguita da infrastrutture come sistemi di potenza, reti di comunicazione e veicoli per viaggi più lunghi sulla superficie lunare.

Un portavoce della Nasa ha dichiarato:

"La Base Lunare sarà il primo avamposto dell'America e dell'umanità su un altro mondo celeste"

La speranza è che questo crei un sito semi-permanente dove gli astronauti possano vivere e lavorare per periodi prolungati. Il progetto coinvolge anche aziende private e partner internazionali, e la NASA spera che l'iniziativa contribuisca a diversi progressi tecnologici per l'umanità.