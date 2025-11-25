La NASA riduce i voli Starliner di Boeing dopo il difficile test con equipaggio del 2024

HQ

La NASA ha ridotto il numero di missioni pianificate per lo Starliner della Boeing, abbassando il contratto da sei a quattro dopo che il difficile test con equipaggio del 2024 ha lasciato gli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams bloccati sulla ISS per nove mesi. Secondo l'agenzia, la prossima missione Starliner prevista per aprile 2026 volerà senza astronauti e sarà limitata alla consegna di carichi.

L'accordo aggiornato riduce il valore del contratto Boeing di circa 768 milioni di dollari, portandolo a 3,732 miliardi di dollari. La NASA ha indicato di aver già pagato 2,2 miliardi di dollari nell'ambito del programma. L'agenzia ha dichiarato che la decisione mira a concentrarsi sulla certificazione di Starliner per operazioni con equipaggio nel 2026, dopo estesi test del sistema di propulsione dopo molteplici spegnenti dei propulsori durante il volo del 2024.

Sebbene Boeing mantenga il suo impegno verso Starliner, la navicella continua a rimanere indietro rispetto alla capsula Dragon di SpaceX, che è già diventata il principale veicolo di trasporto equipaggio della NASA. La NASA ha ripetutamente dichiarato di voler due sistemi statunitensi indipendenti per evitare la piena dipendenza dalla Russia o da un unico fornitore.