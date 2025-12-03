La NASA rileva "gomme spaziali" e zuccheri essenziali per la vita nei campioni di Bennu

HQ

La NASA ha annunciato nuovi risultati da campioni raccolti dall'asteroide Bennu, rivelando la presenza di diversi zuccheri considerati fondamentali per la chimica della vita. I ricercatori hanno detto che il materiale, riportato sulla Terra dalla missione OSIRIS-REx, includeva ribosio (legato all'RNA) e glucosio, che quasi tutti gli organismi conosciuti usano come energia.

Gli scienziati coinvolti nell'analisi hanno suggerito che i risultati rafforzano l'idea che il primo sistema solare fosse ricco di ingredienti prebiotici che avrebbero potuto contribuire alla crescita della vita. Poiché i campioni sono stati raccolti e sigillati nello spazio, i team hanno sottolineato di poter studiare il materiale senza la contaminazione osservata nei meteoriti.

Studi separati hanno identificato una sostanza insolita simile a un polimero, descritta informalmente come "gomma da masticare spaziale", oltre a una concentrazione inaspettatamente alta di polvere proveniente da antiche stelle morenti. I ricercatori hanno affermato che queste scoperte indicano un'attività chimica complessa all'interno del corpo genitore perduto di Bennu più di 4,5 miliardi di anni fa.

