La NASA trova possibili segni di antica vita microbica su Marte
Il rover Perseverance ha trovato complesse molecole di carbonio che potrebbero essere collegate a antiche forme di vita microbiche.
Come appreso proprio oggi, il rover Perseverance della NASA ha trovato complesse molecole di carbonio nelle rocce sulla superficie di Marte che potrebbero ipoteticamente essere collegate alla vita microbica. Il carbonio organico è stato rilevato in rocce di scisto (rocce sedimentarie a grana fine) a Bright Angel, lungo un antico letto di fiume che un tempo trasportava acqua nel cratere Jezero.
Sebbene la scoperta sia naturalmente intrigante, non può essere intesa come una prova di vita. Il carbonio macromolecolare può infatti provenire da fonti biologiche, ma gli scienziati spiegano che può anche essere prodotto da processi geologici o persino consegnato da meteoriti. Finora, nessuno può dire se provenga da antichi microbi marziani.
Da questo momento, le risposte chiave alle domande di questi scienziati richiederanno di riportare campioni di Marte sulla Terra, poiché il rover può identificare rocce promettenti, ma non può confermare se il carbonio sia biologico da solo. La NASA sta ora pianificando una nuova missione per restituire campioni per il prossimo decennio (anni '30), mentre la Cina vuole già recuperare campioni marziani nel 2031.
Fonte: elDiario.