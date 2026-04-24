La NATO afferma che non è possibile per gli Stati Uniti sospendere la Spagna dopo che email interne lo hanno suggerito

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Donald Trump ha criticato costantemente la NATO, e anche gli stati membri che si sono rifiutati di partecipare o di approvare azioni militari statunitensi in Iran. In particolare la Spagna si è opposta direttamente a questa via, e recentemente un'email circola all'interno del Pentagono suggeriva che gli Stati Uniti potrebbero cercare di espellere la Spagna dalla NATO.

Ma questo sembra non avere alcuna base legale, è stato confermato da un funzionario NATO alla BBC.

Più specificamente, il funzionario ha affermato che il trattato fondativo "non prevede alcuna disposizione per la sospensione dell'adesione alla NATO, o l'espulsione", il che significa che gli Stati Uniti non hanno alcun fondamento legale o base per chiedere l'espulsione di altri membri della NATO, indipendentemente dalla posizione sulle azioni militari in Iran.

La Spagna è stata una delle voci più critiche della guerra di Trump, ad esempio rifiutando di permettere agli USA di utilizzare le basi aeree spagnole sul loro territorio per attacchi all'Iran, come la Naval Station Rota e la Morón Air Base.

Riguardo all'email del Pentagono, Pedro Sánchez ha detto questo ai giornalisti:

"Non lavoriamo basandoci sulle email. Lavoriamo con documenti ufficiali e posizioni ufficiali assunte, in questo caso, dal governo degli Stati Uniti. La Spagna è in piena collaborazione con i suoi alleati, ma sempre nell'ambito del diritto internazionale."