La NATO fa decollare i caccia spagnoli dopo che gli aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che due aerei militari russi hanno attraversato lo spazio aereo lituano da Kaliningrad durante quella che sembrava essere un'esercitazione di rifornimento. Le forze armate lituane hanno spiegato in una dichiarazione che un jet da combattimento SU-30 e un'aerocisterna IL-78 sono entrati nel suo spazio aereo da Kaliningrad intorno alle 18:00 ora locale. L'aereo russo ha sorvolato il territorio lituano per circa 18 secondi ed è entrato nel paese a circa 700 metri. I jet spagnoli Eurofighter Typhoon della Baltic Air Police della NATO sono stati fatti decollare e stanno pattugliando l'area, ha detto l'esercito in una dichiarazione. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!

Nel frattempo, il presidente lituano Gitanas Nausėda ha commentato X: "Condanno fermamente la recente violazione dello spazio aereo lituano da parte del jet da combattimento e dell'aereo da trasporto della Federazione Russa dalla regione di Kaliningrad. Dobbiamo reagire a questo".