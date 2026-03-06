La NATO rafforza la difesa missilistica dopo l'attacco iraniano alla Turchia

HQ

La NATO ha annunciato giovedì di aver rafforzato la sua postura di difesa antimissilistica balistica a livello di alleanza dopo l'intercettazione di un missile iraniano puntato contro la Turchia. Il colonnello Martin O'Donnell ha dichiarato sui social media che la maggiore prontezza rimarrà in atto finché i "continui e indiscriminati attacchi in tutta la regione" di Teheran non si placeranno. I sistemi di difesa missilistica della NATO rilevarono e distrussero con successo la minaccia in arrivo in pochi minuti, proteggendo sia le risorse terrestri che navali.

L'intercettazione ha messo in evidenza le capacità di risposta rapida della NATO, secondo O'Donnell, che ha dettagliato che in meno di 10 minuti i militari hanno confermato la traiettoria del missile, allertato i sistemi di difesa rilevanti e lanciato un intercettore che ha neutralizzato la minaccia. L'azione rapida ha dimostrato coordinamento all'interno dell'alleanza senza scatenare un'escalation più ampia.

Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha chiarito che l'alleanza non intende invocare l'Articolo 5 sull'incidente, segnalando cautela in mezzo al timore che il conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran possa coinvolgere l'alleanza in ostilità più ampie. La decisione si concentra sulla deterrenza e sulla protezione, evitando però un'escalation militare formale...

Come afferma il colonnello Martin O'Donnell sui social media:

Posso confermare che ieri, oltre all'intercettazione riuscita da parte della NATO di un missile balistico dall'Iran che ha preso di mira la Turchia, che quella nazione è stata la prima ad annunciare, la NATO ha aumentato la sua postura di difesa antimissile balistica a livello di Alleanza.

Questa azione immediata è stata presa dal comandante del Comando Aereo della NATO, che ha inoltre raccomandato che la postura di difesa missilistica balistica della NATO rimanesse a questo livello elevato fino a quando la minaccia dei continui attacchi indiscriminati dell'Iran nella regione non si attenuerà.

Il Comandante Supremo Alleato Europa ha concordato con questa raccomandazione, e la questione è stata discussa oggi durante una riunione del Consiglio dell'Atlantico del Nord, dove gli Alleati hanno espresso il loro forte e unanime sostegno a questa misura sensata.

Inoltre, gli Alleati hanno espresso ringraziamenti per la risposta immediata e potenzialmente salvatrice del Comandante Supremo Alleato Europa e del Quartier Generale Supremo delle Potenze Alleate in Europa, e hanno nuovamente condannato il bersaglio da parte dell'Iran della Turchia.

Sebbene non possa entrare nei dettagli su questo cambiamento di postura per motivi di sicurezza operativa, l'adeguamento dà al Comandante Supremo Alleato Europa esattamente ciò di cui ha bisogno per difendere l'Alleanza in base alla minaccia attuale e la difenderà!

Come il mondo ha visto ieri, la NATO ha eseguito perfettamente le sue procedure di difesa antimissilistico. In meno di 10 minuti, i membri delle forze NATO hanno identificato una minaccia agli Alleati, un missile balistico, ne hanno confermato la traiettoria, allertato i sistemi di difesa missilistica terrestri e marittima, e hanno lanciato un intercettore per sconfiggere la minaccia e proteggere il nostro territorio e la sua gente. Questa è la vera forza!