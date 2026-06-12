La NATO riduce il numero di peacekeeper in Kosovo

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L'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, o NATO, ha annunciato che ridurrà il numero dei suoi peacekeeper in Kosovo, man mano che la situazione di sicurezza del paese migliora, come riportato da Daily Sun e YLE.

Durante l'anno si prevedono riduzioni, con tagli graduali e in linea con le condizioni locali. Non furono forniti ulteriori dettagli su quanto le truppe sarebbero state ridotte o quali sarebbero state colpite.

Questa operazione KFOR conta attualmente 4.600 soldati. KFOR opera in Kosovo dalla fine della guerra 1998-1999. Fu combattuto tra guerriglieri separatisti albanesi etnici e forze serbe.

La situazione in Kosovo tra albanesi e serbi è ancora tesa. L'ultimo grande episodio è avvenuto nel settembre 2023, quando separatisti serbi hanno ucciso un agente di polizia del Kosovo.