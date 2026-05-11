La nave da crociera colpita da un'epidemia di hantavirus è diventata una nuova attrazione turistica

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La piccola nave da crociera al centro delle paure globali riguardo alla diffusione di una nuova e mortale malattia è diventata un'attrazione turistica. La MV Hondius ha recentemente ancorato vicino al porto commerciale di Granadillo, e da allora ha visto i vacanzieri affollarsi vicino per capire di cosa si tratta tutto questo trambusto.

Come riportato da TheGuardian, alcuni osservano la nave da una distanza di sicurezza con il binocolo, mentre altri si avvicinano il più possibile. La nave è in fase di evacuazione, con i suoi passeggeri che tornano nei loro paesi d'origine. I passeggeri dal Regno Unito sono messi in quarantena nel Wirral, mentre vengono controllati per eventuali sintomi di hantavirus. Già i passeggeri che sono tornati negli Stati Uniti e in Francia sono risultati positivi alla malattia.

Amy Byres ed Emma Armitage - due vacanzieri a Tenerife che festeggiano il suo 22° compleanno - hanno trascorso la loro vacanza affascinate dal MV Hondius. "L'abbiamo visto all'inizio del nostro viaggio - siamo arrivati lunedì - e lo abbiamo seguito tutta la settimana su TikTok," ha detto Byres. "Stavamo guardando TikTok cercando di capire dove si trovasse e poi abbiamo visto il nome del porto e siamo venuti qui. È davvero interessante, vero?"

Considerando che siamo a pochi anni dalla fine della pandemia di COVID-19, i timori che un'altra malattia si possa diffondere nel mondo non sono infondati. Tuttavia, i professionisti sanitari hanno osservato che i casi di hantavirus non sono affatto a che vedere con l'inizio della diffusione del COVID nel mondo.