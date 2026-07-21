La nave da guerra russa effettuò esercitazioni di fuoco reale a meno di 50 miglia dalla costa britannica

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Ieri, 20 luglio, una nave da guerra russa è stata avvistata al largo della costa di Plymouth, a circa 46 miglia di profondità in mare, dove è stata scoperta mentre stava effettuando un'esercitazione di fuoco reale con le armi di bordo.

Secondo Sky News, la nave in questione era la Neustrashimy, una nave da guerra che in precedenza seguiva la flotta ombra russa di petroliere attraverso la Manica della Manica. La nave era seguita e tracciata da una nave della Royal Navy, la HMS Tyne, che fu informata dalla nave russa dell'intenzione di condurre attività di artiglieria e incoraggiò persino la HMS Tyne a spostarsi a una distanza più sicura prima di iniziare le esercitazioni.

L'esercitazione è durata circa 30 minuti e alcuni considerano l'attività come un messaggio del Cremlino al nuovo governo britannico, ora che Andy Burnham ha prestato giuramento come Primo Ministro. In ogni caso, la nave da guerra russa si trovava in acque internazionali e quindi in grado di condurre tale esercitazione.