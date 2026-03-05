La nazionale femminile dell'Iran abbandona la protesta e canta l'inno nazionale nella Coppa d'Asia AFC

HQ

La nazionale femminile dell'Iran ha fatto notizia lunedì quando si è rifiutata di firmare l'inno nazionale, durante una partita contro la Corea del Sud nella Coppa d'Asia AFC femminile. Tre giorni dopo, però, hanno cantato di nuovo l'inno, e non solo, tutti hanno salutato con le mani mentre l'inno veniva eseguito.

Cosa ha motivato questo cambiamento? Molti esperti ritengono che il governo iraniano abbia ordinato al gruppo di abbandonare la protesta e cantare l'inno. "La squadra femminile iraniana sta cantando l'inno nazionale 'sotto istruzione' per la seconda partita", ha detto la giornalista Tracey Holmes, specializzata nella politica dietro lo sport.

"Che stessero pregando o muovendo l'inno, era chiaro a chiunque guardasse che i giocatori avevano ricevuto il messaggio da casa che dovevano dimostrare solidarietà simbolica con la loro patria, attualmente sotto assedio", ha detto l'avvocata australiana e consulente per l'integrità sportiva Catherine Ordway a DW.

Alla Coppa del Mondo 2022, anche la squadra maschile si rifiutò di cantare l'inno iraniano nella partita d'apertura, ma lo cantò nella partita successiva. Fu allora suggerito che ai musicisti fosse stato ordinato di cantare l'inno e di inviare un messaggio di unità con il paese, nel contesto delle proteste antigovernative dopo l'omicidio della 22enne Mahsa Amini da parte della polizia morale.

Con il leader del paese assassinato da Israele e dagli Stati Uniti meno di una settimana fa, e il paese in guerra attiva, vedere le calciatrici iraniane rifiutarsi di cantare l'inno manda un messaggio potente: la mancanza di sostegno al regime, che "usa lo sport per imporre codici morali e reprimere il dissenso, anche per le spettatrici donne". spiega Ordway, e esercita una pressione speciale sulle atlete donne perché "i loro corpi sono politicizzati, controllati e pesantemente sorvegliati."

Tuttavia, la protesta sembra essere stata abbandonata dai calciatori iraniani, anche se molti sospettano cosa sia successo dietro le quinte: un ordine diretto di mostrare sostegno al proprio paese.

L'Iran ha perso 3-0 nella prima partita contro la Corea del Sud, e 4-0 nella partita di giovedì contro l'Australia, paese ospitante.