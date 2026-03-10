La NBA annulla l'omaggio previsto al famoso strip-club di Atlanta, etichettato come "istituzione culturale iconica"

HQ

La NBA ha annunciato la cancellazione di una collaborazione promozionale tra Atlanta Hawks e Magic City, un famoso strip-club, a causa delle numerose proteste dei tifosi e di alcuni giocatori, incluso Luke Kornet dei San Antonio Spurs.

Gli Atlanta Hakws hanno annunciato a fine febbraio che la partita di martedì 17 marzo contro gli Orlando Magic avrebbe reso omaggio a Magic City, descritta come "un'istituzione culturale iconica" della città. Magic City è un stripc club aperto nel 1985, ma diventato famoso per i suoi legami con la scena rap e hip hop: se una canzone rap viene scelta dal DJ di Magic City, può "farti diventare una star da un giorno all'altro", ha detto un documentario in cinque parti uscito su Starz lo scorso anno.

La partita avrebbe mostrato ovunque il logo del club, venduto merchandising esclusivo e le famose ali di pollo sarebbero state servite nel bar dello stadio. Ma quell'evento promozionale è stato annullato (anche se venderanno ancora le ali, anche senza il logo dello strip club, e manterranno la performance del rapper T.I. all'intervallo).

"Quando abbiamo saputo della promozione programmata degli Atlanta Hawks, abbiamo contattato la leadership degli Hawks per comprendere meglio i loro piani e la loro motivazione. Pur apprezzando la prospettiva della squadra e il loro desiderio di andare avanti, abbiamo ascoltato preoccupazioni significative da una vasta gamma di stakeholder della lega, tra cui tifosi, partner e dipendenti. Credo che annullare questa promozione sia la decisione giusta per la comunità NBA più ampia", ha dichiarato Adam Silver, commissario NBA, dopo numerose proteste.

La lettera aperta di Luke Kornet affermava che "permettere che tutto questo si svolga stasera senza proteste rifletterebbe un'immagine negativa di noi come comunità NBA, in particolare rendendoci complici della potenziale oggettivazione e maltrattamento delle donne nella nostra società." Gli Hawks hanno dichiarato di essere "delusi", ma rispettano pienamente la decisione.