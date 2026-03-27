La NBA conferma ufficialmente i piani per "esplorare" l'espansione della lega con due nuove squadre

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La NBA ha ufficialmente approvato l'espansione della lega, dopo una votazione tenutasi giovedì a New York da parte del Consiglio dei Governatori della NBA, per "esplorare formalmente una possibile espansione della squadra a Las Vegas e Seattle".

"Il voto di oggi riflette l'interesse del nostro Consiglio di Amministrazione nell'esplorare una possibile espansione a Las Vegas e Seattle - due mercati con una lunga storia di sostegno al basket NBA", ha detto il Commissario NBA Adam Silver. "Non vediamo l'ora di compiere questo nuovo passo e di coinvolgere le parti interessate".

Sebbene la formulazione sia fondamentale (la NBA ha approvato che "esploreranno l'espansione", senza impegnarsi in merito), i media riportano che entrambe le squadre saranno create e che ciascuna pagherà una quota d'iscrizione di circa 7-10 miliardi di dollari, che deriverebbe dalle recenti vendite di franchigie come i Boston Celtics o i Los Angeles Lakers, vendute per oltre 10 miliardi di dollari L'anno scorso. Ora è il momento di trovare potenziali proprietari, con una banca d'investimento, PJT Partners, assunta dalla NBA come consulente strategico per valutare i potenziali proprietari.