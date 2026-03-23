La NBA grazia Luka Doncic e revoca il suo sedicesimo fallo tecnico, che comportava una sospensione

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I Los Angeles Lakers sono immersi in una corsa sensazionale nelle ultime fasi della NBA, ottenendo buoni meriti per chiudere la stagione terzi nella Western Conference, e la vittoria per 105-104 di domenica contro gli Orlando Magic è stata la nona consecutiva. La partita fu notevole perché LeBron James superò il record di Robert Parish come giocatore con il maggior numero di partite di stagione regolare giocate, 1.612.

La parte negativa è stata che Luka Doncic (che ha segnato 33 punti, eguagliando la sua media di 33,4 punti a partita in questa stagione) ha subito il suo sedicesimo fallo tecnico della stagione, quando lui e Goga Bitadze del Magic hanno avuto una discussione accesa, che ha portato entrambi ai falli. Doncic ha detto che Bitadze aveva insultato la sua famiglia, cosa che il giocatore georgiano ha negato, dicendo che è stato lo sloveno a insultare per primo sua madre.

Tuttavia, Doncic ricevette una penalità che, essendo il suo sedicesimo fallo tecnico della stagione, fece scattare una sanzione automatica per la partita successiva. I Los Angeles Lakers hanno fatto appello alla NBA, e la lega ha graziato Doncic: la sua sospensione è stata revocata e può giocare la sua prossima partita, contro i Detroit Pistons lunedì.

I falli tecnici sono stati una preoccupazione comune nella carriera NBA di Doncic a causa delle sue frequenti sfogate, soprattutto con gli arbitri, e questa è stata la terza volta in carriera che raggiunge 16 falli tecnici, con una sospensione automatica di una partita. Gli altri due casi sono stati quando ha giocato per i Dallas Mavericks.