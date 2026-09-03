La NBA impone la multa più alta mai assegnata ai LA Clippers, 30 milioni di dollari per la frode riguardante i pagamenti di Kawhi Leonard

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La NBA ha imposto la multa più alta di sempre ai Los Angeles Clippers, 30 milioni di dollari, oltre alla rinuncia di cinque scelte al primo turno tra il 2029 e il 2033 e la sospensione del proprietario Steve Ballmer per 12 mesi, per una frode riguardante il giocatore Kawhi Leonard. La squadra ha usato un falso accordo di sponsorizzazione per pagare di più a Leonard, aggirando le regole del salary cap nella lega di basket.

L'indagine della NBA ha rilevato "un modello di cattiva condotta e molteplici violazioni significative delle regole". L'indagine, rivelata nel settembre 2025 dal giornalista Pablo Torre, ha rilevato che Leonard aveva firmato un accordo da 28 milioni di dollari con una società ora fallita chiamata Aspiration, che non richiedeva alcun lavoro da parte di Leonard, era tutto uno schema per convogliare denaro dai LA Clippers a Kawhi Leonard senza violare direttamente le regole NBA.

Leonard, due volte campione NBA, è stato multato di 700.000 dollari, ma ora che l'indagine è conclusa dovrebbe completare il trasferimento dai Clippers ai Toronto Raptors, che era stato sospeso.

Il proprietario dei LA Clippers, Steve Ballmer, è stato sospeso da tutte le attività della lega e della squadra per 12 mesi, e il suo avvocato ha dichiarato in una dichiarazione rilasciata dai Clippers che la squadra e il proprietario sono stati oggetto di una "caccia alle streghe" e che i risultati della NBA sono "il risultato di un'indagine fortemente di parte volta a giustificare una narrazione predeterminata piuttosto che fatti e prove".