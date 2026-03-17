La NBA voterà la prossima settimana per la creazione di due nuove squadre, Seattle e Las Vegas

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L'espansione della NBA con due nuove franchigie a Las Vegas e Seattle si sta avvicinando molto. Le voci sull'apertura di nuove squadre in queste due città circolano da un po' e, secondo Shams Charania di ESPN, la NBA terrà una votazione durante le riunioni del consiglio di amministrazione la prossima settimana per esplorare l'aggiunta di squadre di espansione a Las Vegas e Seattle.

"C'è slancio all'interno del consiglio di amministrazione e della lega", dice Charania, quindi tutto dovrebbe andare bene per l'approvazione di queste due squadre di Las Vegas e Seattle, che si unirebbero alla lega nel 2028/29 se tutto andasse bene. Le prime stime indicano che entrambi i mercati sarebbero tra gli otto maggiori generatori di ricavi della NBA grazie all'appeal di entrambe le città.

Sarebbe stata la prima espansione della NBA dal 2004, con l'introduzione dei Charlotte Bobcats, ora Hornets.

Tuttavia, il voto finale sarebbe alla fine dell'anno, quando almeno 23 dei 30 governatori delle squadre attuali dovevano votare a favore della creazione delle nuove squadre.

Sarebbe stata la prima squadra NBA a Seattle dal 2008, quando i Seattle SuperSonics si trasferirono a Oklahoma City, trasformandosi nella squadra vincente Thunder. Las Vegas non ha mai avuto una squadra NBA, ma ha una delle squadre WNBA di maggior successo, le Las Vegas Aces, campionesse nel 2022, 2023 e 2025.