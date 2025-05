La NFL annuncia tutti i Giochi Internazionali del 2025 con date e squadre: Londra, Madrid, Berlino, Dublino...

HQ

La National Football League (NFL) sta cercando di far crescere la sua base di fan internazionali e ogni anno pianifica più partite da giocare al di fuori degli Stati Uniti.

Sapevamo già che alcune partite della NFL si giocheranno in città come Londra e Madrid il prossimo anno, e oggi la NFL ha annunciato la lista internazionale completa del 2025, con date, orari e squadre esatte per tutti gli incontri in Brasile, Irlanda, Regno Unito, Germania e Spagna.