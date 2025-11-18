La NFL dovrebbe tornare in Spagna dopo che la partita di domenica ha portato un grande impulso economico per la città e il Real Madrid

HQ

La prima partita NFL in Spagna, giocata domenica scorsa allo Stadio Bernabéu di Madrid, non sarà l'ultima. L'esperimento (una prima volta per la Spagna, ma comune in altri paesi come Germania, Regno Unito o Brasile, che ospitano regolarmente "partite internazionali") fu un grande successo per la città, per il Real Madrid che affittò lo stadio, e per le squadre e i tifosi, che assistettero a una partita epica con tempi supplementari e un lieto fine per i "locali". Miami Dolphins, che sono passati da sette punti di svantaggio e hanno finito per vincere 16-13.

I media spagnoli riportano che la partita, che ha visto l'arrivo di migliaia di tifosi di calcio americano che hanno soggiornato e visitato la città lo scorso fine settimana, ha portato 80 milioni di euro in città, secondo le prime stime del governo locale, anche se questa cifra potrebbe essere molto più alta. Si riporta che l'occupazione degli hotel raggiungeva il 90 percento in tutta la regione. Si prevede che solo la spesa in bar e ristoranti abbia incassato 21 milioni di euro.

Grande investimento per il Real Madrid e un ritorno è praticamente confermato

Al Bernabéu erano presenti oltre 78.610 persone (più che durante l'ultimo Clásico contro il Barcellona, la migliore affluenza allo stadio dal Clásico di marzo 2019, e la migliore da quando lo stadio ha riaperto qualche anno fa). Le prime previsioni indicano che il Real Madrid avrebbe potuto vincere tra i 7 e gli 8 milioni di euro, un sollievo per il club dopo il fallito tentativo di trasformare lo stadio in una sala da concerti, cancellato a causa delle lamentele dei vicini per il rumore, costringendo il club a spendere di più per renderlo insonorizzato.

Secondo il giornalista Roberto Gómez di Marca, una delle squadre (presumibilmente Miami, dato che hanno fatto da locale e hanno vinto la partita) ha già prenotato il lussuoso Hotel Palace per il prossimo anno, confermando la loro intenzione di tornare l'anno prossimo.

Sei interessato alla NFL ora che sta diventando più internazionale?