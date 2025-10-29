La Nigeria imporrà multe più severe e pene detentive ai trafficanti di fauna selvatica

HQ

In un nuovo disegno di legge approvato dal senato nigeriano, i trafficanti di fauna selvatica dovranno affrontare multe più pesanti e pene detentive più severe per il commercio illegale di avorio, squame di pangolino e altri oggetti. La legge ha lo scopo di aiutare a frenare le reti criminali che hanno reso il paese un punto focale per il commercio di fauna selvatica.

Secondo Reuters, la nuova legge significa che i trafficanti di fauna selvatica dovranno affrontare multe fino a 12 milioni di naira, pari a circa 8200 dollari e pene detentive fino a 10 anni. Secondo la legge precedente, i trafficanti potevano trascorrere fino a tre mesi in carcere o pagare una multa di soli 100.000 naira (pari a circa 68 dollari).

"Questa è una grande vittoria per la Nigeria e dimostra, senza alcun dubbio, che rimaniamo impegnati a sradicare il traffico di fauna selvatica e a proteggere la nostra fauna e flora uniche", ha dichiarato il legislatore Terseer Ugbor, che ha sponsorizzato il disegno di legge. Anche i gruppi ambientalisti hanno accolto con favore il nuovo disegno di legge, sperando che possa frenare il commercio illegale di fauna selvatica nel paese.

La legge vieta anche l'inquinamento dell'habitat della fauna selvatica e il consumo di specie in via di estinzione. Inoltre, conferisce agli investigatori doganali nigeriani poteri extra, consentendo loro di monitorare le finanze, cercare e detenere gli aerei che trasportano animali selvatici.