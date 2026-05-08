La Nintendo Switch 2 continua a superare la Switch originale in termini di vendite

HQ

Stiamo per compiere un anno dal lancio ufficiale del Nintendo Switch 2 e, anche se ci siamo abituati alla nuova e migliorata console ibrida che sta nel nostro salotto o sulle nostre ginocchia, Nintendo sta ancora attentamente alle sue prestazioni con grande attenzione. La Switch 2 ha fatto un successo mostruoso nell'anno di lancio e, grazie agli ultimi dati finanziari di Nintendo, vediamo che ha superato la Nintendo Switch rispetto all'anno di lancio.

Alla fine dell'anno fiscale, che ci porta agli ultimi giorni di marzo, la Nintendo Switch 2 ha venduto 19,86 milioni di unità. "Per Nintendo Switch 2, le vendite erano più concentrate nell'anno di lancio rispetto ai sistemi hardware precedenti," scrive Nintendo. Nel primo periodo di 22 mesi dopo il lancio, si prevede anche che la Switch 2 continuerà a superare la Nintendo Switch.

Il prossimo anno, Nintendo prevede effettivamente di vendere meno unità per Switch 2. Ciò è dovuto in gran parte all'aumento dei prezzi annunciato negli stessi risultati finanziari. Anche se vuole ancora vendere più di 16 milioni di unità per Switch 2 nel prossimo anno fiscale, sembra che Nintendo sia un po' cauta riguardo al fatto che la Switch 2 sia una console che rallenta un po' dopo un anno di lancio straordinario. Dovremo vedere come può mantenere le vendite.