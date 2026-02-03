La Nintendo Switch diventa ufficialmente la console più venduta di Nintendo di tutti i tempi, ma la Switch 2 continua a vendere rapidamente

HQ

Gli ultimi guadagni finanziari di Nintendo sono usciti e confermano che la Nintendo Switch ha finalmente superato il Nintendo DS come il sistema più venduto dal produttore di Mario, Zelda e Metroid.

Come potete vedere nel rapporto finanziario qui, la Nintendo Switch ha ufficialmente venduto 155,37 milioni di unità, superando di gran lunga i 154,02 milioni del Nintendo DS. Sono molti sistemi Nintendo Switch e, anche se potrebbe essere un nuovo record, il suo successore sta inseguendo le vendite più velocemente di quanto chiunque sembrasse immaginare.

Alla quarta settimana di dicembre 2025, il numero cumulativo di vendite per Nintendo Switch 2 supera i 15 milioni. Ora si attesta a 17,37 milioni, avendo venduto come panini bollenti dal lancio. Per mettere in prospettiva quanto sia un mostro il Nintendo Switch, questo significa comunque che il successore dovrà vendere quasi dieci volte questa cifra impressionante per superarlo. Anche con il lancio della Switch 2 lo scorso anno, Nintendo ha comunque venduto più di 3 milioni di Switch originali nei primi tre trimestri di questo anno finanziario. Con molti titoli di prima e terza parte previsti per Switch 2 quest'anno, dovremo vedere se riuscirà a continuare la serie di successi che l'ha resa la piattaforma Nintendo più venduta fino ad oggi.