La Nintendo Wii entrerà a far parte del catalogo RetroAchievements il prossimo anno

HQ

Il 2006 era solo dieci anni fa, giusto? Siamo tutti ancora giovani e comunque pago le tasse solo per uno scherzo, giusto? Il tempo è crudele e si insinua rapidamente nei giocatori. L'anno prossimo, saranno passati due decenni da quando Nintendo ha lanciato il Wii nel mondo, e ora RetroAchivements ha annunciato il suo arrivo sulla sua piattaforma.

Se non sai cos'è RetroAchievements, è una piattaforma online che fornisce risultati a giochi e console che non li avevano tramite emulazione. Nintendo non è notoriamente un fan dell'emulazione, ma probabilmente è troppo impegnata a spegnere gli emulatori di Switch per preoccuparsi di una console di 20 anni.

La Nintendo Wii sarà disponibile su RetroAchievements a marzo del prossimo anno. Questa data di uscita potrebbe essere posticipata, ma i fan probabilmente staranno bene con un po' di attesa se ciò significa che alcuni vecchi classici possono avere nuova vita. Vale la pena notare che la console virtuale non sarà supportata da RetroAchievements.