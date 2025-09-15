La nonna giapponese compie 100 anni e continua a giocare

HQ

L'età è solo un numero per Ushi Ando. A 100 anni, questa vivace nonna di Fukushima dimostra che l'amore per i videogiochi può durare più delle generazioni. Secondo Yahoo Japan, Ando attribuisce la sua notevole longevità e la sua mente acuta in gran parte alle sue sessioni di gioco quotidiane. La sua storia è iniziata più di 30 anni fa durante una visita a suo nipote a Tokyo, dove ha preso in mano un controller per la prima volta e non si è mai guardata indietro. Da allora, ha consumato due console Super Nintendo e ora gioca felicemente sulla terza.

I suoi preferiti? Bomberman classico e Tetris. Ando non suona solo da solo. Il suo concorrente più feroce è il suo pronipote di quattro anni, che spesso sente scherni scherzosi come "La nonna è migliore di te" e "Non puoi ancora battermi!"

"Suonare mi tiene vigile perché uso le dita. Non voglio stare sdraiato e dormire tutto il giorno", dice Ando. È la prova vivente che i videogiochi possono essere tanto esercizio mentale quanto intrattenimento, a qualsiasi età. La nonna più cool del mondo? Molto probabilmente.