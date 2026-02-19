La norvegese Bodø/Glimt aggiunge l'Inter di Milano alla lista delle perdite in Champions League: 3-1

HQ

La squadra norvegese Bodø/Glimt di Bodø, una città con una popolazione di 42.000 abitanti, continua a essere una delle sorprese più importanti dell'edizione 2025/26 della UEFA Champions League: dopo aver ottenuto di misura la qualificazione per i play-off a eliminazione diretta che ha concluso la fase 23 del campionato, con nove punti (come Marsiglia, Pafos o Union Saint-Gilloise, eliminati per la media reti). ora sono vicini alla loro prima apparizione agli ottavi di finale di Champions League, dopo aver battuto l'Inter per 3-1.

La loro serie di campionato incluse vittorie sorprendenti contro Manchester City, 3-1, e Atlético de Madrid, 2-1. L'Inter è ora aggiunta alla lista delle vittorie importanti di questa squadra norvegese contro i giganti europei. Bodo è riuscito anche a pareggiare contro Tottenham Hotspur e Borussia Dortmund.

Bodo/Glimt non è mai arrivato così lontano in Champions League. I loro migliori risultati nelle competizioni europee sono stati le semifinali dell'Europa League 2024/25, perdendo contro i futuri vincitori del Tottenham Hotspur, e i quarti di finale della Conference League 2021/22.

La partita di mercoledì era sull'1-1 all'intervallo, ma due gol in tre minuti di Jens Petter Hauge e Kapser Waarts al 61° e 64° minuto hanno lasciato l'Inter di San Francisco senza parole, che non è riuscita a ridurre la distanza e dovrà lavorare duramente a Milano la prossima settimana per risollevare la situazione.

L'Inter Milanense ha raggiunto la finale di Champions League lo scorso anno, ma ha subito una sconfitta per 5-0 contro il PSG. Sono una delle squadre più solide a livello nazionale, guidando la Serie A con sette punti di vantaggio sull'AC Milan con 20 vittorie, 4 sconfitte e 1 pareggio, ma l'eliminazione dalla Champions League prima dei play-off sarebbe un duro colpo...