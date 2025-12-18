La Norvegia amplia i poteri della polizia militare sull'isola artica remota di Jan Mayen

HQ

La Norvegia sta pianificando di estendere l'autorità della polizia militare all'isola artica remota di Jan Mayen, citando un contesto di sicurezza in deterioramento e la prospettiva di un aumento dell'attività alleata nella regione.

Il Ministero della Difesa norvegese ha presentato una proposta preliminare che inserirebbe l'isola vulcanica disabitata nell'ambito dell'attuale Legge sulla Polizia Militare del paese. La proposta, ora aperta alla consultazione pubblica, consentirebbe al comandante della stazione su Jan Mayen di stabilire e far rispettare un'area militare e intervenire per prevenire o fermare violazioni della legge.

Situata a circa 500 chilometri a est della Groenlandia, Jan Mayen ospita un piccolo contingente rotante delle forze armate norvegesi e funge sia da avamposto militare che meteorologico. Dispone inoltre di una pista d'atterraggio utilizzata per voli militari occasionali e rifornimenti logistici.

Territori isolati in potenziali punti di tensione

I funzionari affermano che la mossa riflette crescenti preoccupazioni strategiche nell'Artico, dove il cambiamento climatico e le tensioni geopolitiche stanno trasformando territori precedentemente isolati in potenziali punti di discussione. La Norvegia ha già annunciato piani per collegare Jan Mayen e Svalbard alla terraferma tramite un cavo in fibra ottica sottomarino, sottolineando ulteriormente l'importanza crescente delle isole.

L'Artico è diventato un'area sempre più sensibile per la NATO e la Russia. Una visita nel 2020 del personale dell'US Air Force per valutare l'aeroporto di Jan Mayen ha suscitato critiche da Mosca, che lo ha definito destabilizzante. Più recentemente, gli analisti della sicurezza hanno avvertito che la vicina Svalbard potrebbe essere vulnerabile a confronti.

Sebbene la Russia rimanga una preoccupazione centrale, le agenzie di intelligence scandinave hanno anche ampliato le loro valutazioni delle minacce. La scorsa settimana, la Danimarca ha identificato per la prima volta gli Stati Uniti come un potenziale rischio per la sicurezza, a seguito delle ripetute espressioni di interesse del presidente Donald Trump per la Groenlandia.