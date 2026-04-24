La Norvegia è l'ultima a limitare l'uso dei social media per i minori, con piani per bloccare i minori di 16 anni

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Molti paesi e governi stanno lavorando per bloccare o limitare l'uso dei social media tra i minori, con Regno Unito, Spagna, più recentemente Austria e altri ancora che pianificano di introdurre tali limitazioni.

A tal fine, ora Reuters riporta che la Norvegia sta cercando di fare altezza, dato che il paese nordico ha annunciato l'intenzione di presentare un disegno di legge in parlamento che instaurerebbe un divieto di fine anno che impedirebbe a tutti i minori di 16 anni di accedere alle piattaforme social.

Questo non è ancora stato attuato, ma come abbiamo visto in altri paesi e governi, molti politici ed elettori tendono a sostenere tale movimento, suggerendo che entro l'inizio del 2027 la Norvegia avrà già il divieto.

Va inoltre detto che il disegno di legge renderà responsabilità delle aziende tecnologiche garantire che i minori di 16 anni non possano accedere alle piattaforme social tramite processi competenti di verifica dell'età.

Parlando del disegno di legge, il Primo Ministro norvegese Jonas Gahr Stoere ha dichiarato: "Stiamo introducendo questa legislazione perché vogliamo un'infanzia in cui i bambini possano essere bambini. Il gioco, le amicizie e la vita quotidiana non devono essere occupati da algoritmi e schermi. Questa è una misura importante per salvaguardare la vita digitale dei bambini."