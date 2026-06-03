La Norvegia ha avuto la primavera più calda mai registrata

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L'Istituto Meteorologico Norvegese ha dichiarato che durante questa primavera le temperature medie erano 2,1 gradi Celsius sopra la media per la stagione. Ciò significa che la Norvegia ha vissuto la sua primavera più calda da quando sono iniziate le registrazioni nel 1901, come riportato da The Local e YLE.

La Norvegia ha evitato l'ondata di caldo che ha preso l'Europa sotto il controllo a maggio, ma temperature sopra la media a marzo e aprile hanno contribuito al record. La precedente primavera più calda era stata nel 2024, quando le temperature erano sopra la norma di 1,8 gradi Celsius. Dopo di ciò, il 2025 è stata la seconda primavera più calda di sempre in Norvegia.

Il riscaldamento era particolarmente evidente nel nord della Norvegia.