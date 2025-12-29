La Norvegia lancia il primo treno notturno panoramico al mondo per inseguire l'aurora boreale

HQ

La Norvegia ha lanciato il primo treno notturno panoramico al mondo, volto a offrire ai viaggiatori una vista chiara delle Luci Boreali. Conosciuto come la Linea dell'Aurora di Mezzanotte, il treno circola durante la stagione di punta delle aurore da ottobre a marzo, con carrozze dotate di pareti e soffitti di vetro per permettere ai passeggeri di osservare l'Aurora Borealis da cabine riscaldate e climatizzate.

Secondo Travel And Tour World, il treno parte dalla stazione ferroviaria di Narvik, a nord del Circolo Polare Artico, e percorre la storica Ofoten, passando attraverso montagne, fiordi e paesaggi innevati. Le fermate programmate a Bjornfjell e Katterat Station permettono ai passeggeri di scendere brevemente dal treno per falò, bevande calde e brevi sessioni di narrazione.

Treno dell'Ora Boreale // Shutterstock

Ogni carrozza dispone di un'illuminazione interna bassa per minimizzare l'abbagliamento, e i passeggeri hanno accesso a guide che forniscono consigli fotografici per l'aurora e informazioni scientifiche sull'attività geomagnetica. Gli schermi multimediali mostrano dati in tempo reale raccolti dai sensori di bordo che monitorano la copertura nuvolosa e l'attività solare.

Per chi fosse interessato, i biglietti costano circa €130 e si consiglia la prenotazione anticipata a causa dei posti limitati. Secondo Travel And Tour World, il treno è alimentato dalla rete idroelettrica rinnovabile norvegese e il servizio utilizza infrastrutture ferroviarie esistenti, minimizzandone l'impatto ambientale.