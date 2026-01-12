La Norvegia si impegna a quasi 400 milioni di dollari per sostenere il settore energetico ucraino

HQ

La Norvegia fornirà circa 400 milioni di dollari (340 milioni di euro) di finanziamenti d'emergenza per sostenere il settore energetico ucraino, con l'obiettivo di aiutare il paese a mantenere elettricità, riscaldamento e altri servizi critici in un contesto di intensificarsi degli attacchi russi.

Il governo norvegese ha dichiarato che i finanziamenti fanno parte del pacchetto di aiuti per l'Ucraina nel 2026, poiché la Russia continua a puntare sulle centrali elettriche e sulle infrastrutture energetiche durante l'inverno, quando le temperature sono calate bruscamente.

Il parlamento norvegese ha approvato un totale di 85 miliardi di corone norvegesi (8,45 miliardi di dollari) di aiuti all'Ucraina per il 2026. Di quella cifra:



Sono assegnati 70 miliardi di corone per l'assistenza militare.



15 miliardi di corone sono destinate al supporto civile e umanitario.



All'interno del pacchetto civile:



4,8 miliardi di corone sono dedicati alla sicurezza e all'approvvigionamento energetico.



4 miliardi di corone per il sostegno al bilancio e la ricostruzione.



3,5 miliardi di corone all'assistenza umanitaria.



Ulteriori finanziamenti mirano allo sviluppo aziendale, alle riforme della governance, alla società civile e al sostegno alla Moldavia.



L'annuncio arriva mentre i paesi europei continuano a rafforzare il sostegno finanziario e militare all'Ucraina, con i leader dell'UE che hanno recentemente concordato un prestito di 90 miliardi di euro per aiutare Kiev a sostenere la sua difesa e economia durante la guerra.