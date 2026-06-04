La Norvegia sostiene la denuncia contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il controverso "Premio per la Pace" assegnato a Trump

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La Federazione Norvegese di Calcio (NFF) sostiene il reclamo contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per una "violazione delle regole di neutralità politica" dopo aver conferito lo scorso anno il primo "Premio FIFA per la Pace" a Donald Trump. Pochi giorni dopo il premio, l'organizzazione no-profit FairSquare ha dichiarato che "un premio di questo tipo per un leader politico in carica è, di per sé, una chiara violazione del dovere di neutralità della FIFA" e che Infantino "sfida apertamente le regole dell'organizzazione e agisce in modi sia pericolosi che direttamente contrari agli interessi dello sport più popolare al mondo."

Lise Klaveness, presidente della NFF, ha dichiarato martedì, durante la presentazione della nazionale per la Coppa del Mondo, guidata da Erling Haaland, Martin Odegaard e Alexander Sorloth, che aspetteranno la fine della competizione, il 19 luglio, per sostenere attivamente la denuncia, chiedendo incontri con la FIFA. Quello che la Norvegia ha già fatto è inviare una lettera alla FIFA a sostegno delle lamentele di FairSquare, che ha scatenato attriti politici all'interno dell'organo di governo del calcio ed è stato percepito come "problematico".

"L'abbiamo inviato, e sta causando alcune reazioni politiche. Ma viene inviato, e questo viene spuntato. Seguiremo il progetto, spingeremo in futuro, richiederemo incontri e creeremo slancio su questo non appena la Coppa del Mondo sarà finita", ha detto Klaveness, tramite Reuters.