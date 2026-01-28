La Norvegia sostiene un programma di 2 miliardi di dollari per acquisire sistemi di artiglieria a lungo raggio dalla Corea del Sud

HQ

Il parlamento norvegese ha approvato un piano da 2 miliardi di dollari per acquisire sistemi di artiglieria a lungo raggio, una mossa volta a rafforzare la deterrenza militare del paese contro la Russia lungo il loro confine artico condiviso.

La decisione arriva mentre le nazioni europee accelerano la spesa per la difesa, spinte dalla guerra in corso in Ucraina e dalla rinnovata pressione degli Stati Uniti affinché gli alleati della NATO investissero maggiormente nella propria sicurezza. I legislatori norvegesi descrissero l'aggiornamento dell'artiglieria come un elemento chiave della guerra moderna, capace di colpire in profondità dietro le linee nemiche.

Sistema di artiglieria a razzo Chunmoo // Shutterstock

Secondo i media norvegesi, il governo ha selezionato la Hanwha Aerospace della Corea del Sud e il suo sistema di artiglieria a razzo Chunmoo, superando la piattaforma HIMARS di fabbricazione statunitense. La scelta riflette tempi di consegna più rapidi e la capacità del sistema di soddisfare le esigenze operative della Norvegia, inclusa la capacità di attacco a lungo raggio.

Mentre alcuni politici hanno sostenuto l'opzione di investire in una futura alternativa missilistica europea, i funzionari governativi hanno liquidato l'idea come troppo lenta e costosa date le attuali esigenze di sicurezza. Il ministero della difesa prevede di acquistare 16 sistemi di lancio insieme a un numero non dichiarato di razzi, con un budget totale di 19,5 miliardi di corone norvegesi.