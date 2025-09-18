La nostra disponibilità si espande il 6 ottobre con un nuovo aggiornamento gratuito per Kingdom: Two Crowns

HQ

Fury Studios, il team composto da veterani di Noio, Stumpy Squid, Licorice e Coatsink, sta ancora lavorando e supportando uno dei titoli più longevi del gioco. Stiamo parlando del gioco di difesa della torre e strategia Kingdom: Two Crowns, che festeggia il suo decimo anniversario (anche se è arrivato su Steam nel 20218) con un nuovo massiccio aggiornamento gratuito il 6 ottobre.

L'annuncio è stato fatto da Raw Fury durante il Convergence Games Showcase e sembra che questo nuovo contenuto porti una nuova minaccia al Regno. Allora terrai la tua corona in testa?

Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

<social>https://youtu.be/Fv8aWWyiZlQ</social>