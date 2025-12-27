La nostra missione principale sarà fare amicizia in Song of the Peacock

Uno dei giochi più visivamente stilizzati che abbiamo avuto la possibilità di vedere alla BIG Conference 2025 è stato Song of the Peacock. È un gioco d'avventura narrativa di Gentle Gravity Studio in cui la nostra missione principale sembra essere radunare amici per aumentare le probabilità di prendere decisioni migliori.

Parlando con lo scrittore e artista Ara Rojas, abbiamo chiesto quali decisioni influenzino il gioco, e sembra che chi fai amicizia cambi molto la narrazione. "Abbiamo già pianificato la narrazione, e spesso dobbiamo fare molte ramificazioni che coprono molte scene, perché durante il gioco dovrai fare molte scelte e anche parlare con molte persone," ha spiegato. "Direi che la meccanica principale del gioco, anche se ci sono enigmi e altre cose, è in un certo senso fare amicizia. L'avventura attraversa la natura selvaggia, dove incontrerai molti spiriti, e alcuni spiriti potrebbero unirti durante il viaggio."

Sembra anche che stiamo affrontando un'avventura piuttosto diversa in Song of the Peacock, dato che giocheremo dal punto di vista di un bambino. "Hai ben poco da fare, e non sei nemmeno invitato alle conversazioni su cosa accadrà al tuo regno. E per questo motivo, senti sia una grande responsabilità verso il tuo regno, sia impotente," ha aggiunto Rojas. "E penso che sia una storia sull'essere bambini, in un certo senso, riconquistare un po' di questo mentre cerchi anche di aiutare le persone intorno a te. È abbastanza evidente che uno dei miei principali riferimenti quando lavoro è il lavoro di [Hayao] Miyazaki."

